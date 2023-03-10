«Бежит, задрав штаны!» Финляндия променяла нейтральный статус на НАТО
Финляндия больше не хочет быть нейтральной, она хочет воевать до победного конца и быть «верным солдатом НАТО», заявил в эфире НСН политолог Глеб Кузнецов.
Политолог Глеб Кузнецов в беседе с НСН осудил Финляндию за желание быть «верным солдатом НАТО», отказавшись от своего нейтрального статуса.
«Традиционно Финляндия выступала буфером между Советским союзом, Западом, поэтому она и в НАТО не входила, очень гордилась своим нейтралитетом, потому что через Финляндию можно было решать многие вопросы», - отметил собеседник НСН.
По его словам, сейчас Финляндия не хочет быть нейтральной, а хочет быть верным солдатом Североатлантического сообщества.
«Сейчас Финляндия нам чётко дала понять, что не хочет решать никакие вопросы, что она не хочет быть нейтральной, она хочет воевать до победного конца на стороне НАТО, так сказать. Никакой посреднической роли она для себя не видит, являясь верным солдатом Североатлантического сообщества, куда она так хочет вступить. Задрав штаны, бежит за комсомолом, как раньше говорили», - заключил Кузнецов.
Ранее сообщалось о призыве Венгрии наложить вето на прием в НАТО Швеции и Финляндии.
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