Финляндия отказалась от диалога с Москвой по поводу границы

Финляндия не намерены вести дискуссии с Россией по ситуации на восточной границе, сообщил Yle премьер-министр Петтери Орпо.

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По его словам, Хельсинки готовы к обсуждению на дипломатическом уровне. При этом он указал, что с Россией не ведется никаких политических дискуссий

Ранее в Финляндии люди вышли на митинги против закрытия границы с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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