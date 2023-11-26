Финляндия отказалась от диалога с Москвой по поводу границы
26 ноября 202303:24
Финляндия не намерены вести дискуссии с Россией по ситуации на восточной границе, сообщил Yle премьер-министр Петтери Орпо.
По его словам, Хельсинки готовы к обсуждению на дипломатическом уровне. При этом он указал, что с Россией не ведется никаких политических дискуссий
Ранее в Финляндии люди вышли на митинги против закрытия границы с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru