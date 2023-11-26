Финляндия отказалась от диалога с Москвой по поводу границы

По его словам, Хельсинки готовы к обсуждению на дипломатическом уровне. При этом он указал, что с Россией не ведется никаких политических дискуссий

Ранее в Финляндии люди вышли на митинги против закрытия границы с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

