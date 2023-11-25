В Финляндии люди вышли на митинги против закрытия границы с Россией
В Финляндии люди вышли на митинги против закрытия границы с Россией.
Протесты прошли в Тампере и Хельсинки. На плакатах участников акции надписи "Давайте не будем забывать о Конституции", "Я хочу увидеть свою бабушку", "Все люди равны", "Каждый имеет право на передвижение", "Бабушка" и другие.
У многих жителей Финляндии в России живут родственники. Из-за закрытия наземных пунктов пропуска семьи оказались разделены, жители Финляндии и россияне не смогут навестить своих родных в Новый год и Рождество.
С 24 ноября по решению финской стороны на всей границе остался только один открытый КПП — МАПП «Лотта» в Кольском районе Мурманской области, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru