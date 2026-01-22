Вражеские объекты: Почему россияне не отказываются от финской недвижимости

У недвижимости в Финляндии сегодня нет инвестиционных и арендных перспектив, заявил НСН Филипп Березин.

Сегодня россияне могут купить недвижимость в Финляндии при наличии второго гражданства, а также в случае официального статуса в другой европейской стране, заявил НСН главный редактор портала prian.ru о зарубежной недвижимости Филипп Березин.

С 15 июля 2025 года, когда вступил в силу закон о запрете сделок с финской недвижимостью для граждан России, торговля не остановилась. К концу года россиянами в Финляндии было совершено более 30 сделок, и только по восьми из них министерство выдало отрицательные решения, что означает аннулирование покупки. В целом выданных разрешений оказалось больше, чем запретов, отмечает газета Iltalehti. Березин назвал ситуацию неожиданной.

Экс-глава МИД Финляндии призвал открыть границу с Россией
«Для подавляющего числа россиян Финляндия сейчас неприоритетное направление. Добраться туда тяжело, зарабатывать на этой недвижимости практически невозможно. Шансы на покупку есть у тех, кто имеет какое-то еще гражданство кроме российского, также помогает статус резидента Евросоюза. Процесс покупки в таком случае нетрудный. Если говорим про покупку квартиры, покупатель юридически приобретает не квартиру, а акции в конкретном комплексе. Такие сделки под ограничения не попадают. Поэтому незначительный интерес все-таки сохраняется, это касается тех, кто переехал из России, живет в какой-то европейской стране или на другом даже континенте. В Финляндии много не покупали никогда, но иногда это может быть связано с работой или бизнесом», - рассказал он.

Березин объяснил, почему у недвижимости в Финляндии сегодня нет инвестиционных и арендных перспектив.

«Финляндия как курортное направление интересовала россиян лет 10-15 назад. Сейчас спрос больше на объекты Ленинградской области, в той же Карелии, это альтернатива Финляндии тех лет, природа же очень похожа. В Финляндии сейчас все-таки больше продаж объектов, чем покупок. Недвижимость в Финляндии дорожает слабо, это не инвестиционные объекты. Арендные перспективы есть у недвижимости в Хельсинки, но там и без россиян хватает тех, кто готов сдавать свое жилье в аренду. И все равно проценты ниже, чем в других европейских странах», - добавил собеседник НСН.

Тридцати россиянам отказали во въезде в Финляндию в минувшем году. Об этом заявил глава пресс-службы пограничной охраны страны Йоуни Лахтинен. По словам Лахтинена, за прошлый год в Финляндию через внешние границы въехали около 13,5 тысячи россиян, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НедвижимостьФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры