Сегодня россияне могут купить недвижимость в Финляндии при наличии второго гражданства, а также в случае официального статуса в другой европейской стране, заявил НСН главный редактор портала prian.ru о зарубежной недвижимости Филипп Березин.

С 15 июля 2025 года, когда вступил в силу закон о запрете сделок с финской недвижимостью для граждан России, торговля не остановилась. К концу года россиянами в Финляндии было совершено более 30 сделок, и только по восьми из них министерство выдало отрицательные решения, что означает аннулирование покупки. В целом выданных разрешений оказалось больше, чем запретов, отмечает газета Iltalehti. Березин назвал ситуацию неожиданной.