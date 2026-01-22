Вражеские объекты: Почему россияне не отказываются от финской недвижимости
У недвижимости в Финляндии сегодня нет инвестиционных и арендных перспектив, заявил НСН Филипп Березин.
Сегодня россияне могут купить недвижимость в Финляндии при наличии второго гражданства, а также в случае официального статуса в другой европейской стране, заявил НСН главный редактор портала prian.ru о зарубежной недвижимости Филипп Березин.
С 15 июля 2025 года, когда вступил в силу закон о запрете сделок с финской недвижимостью для граждан России, торговля не остановилась. К концу года россиянами в Финляндии было совершено более 30 сделок, и только по восьми из них министерство выдало отрицательные решения, что означает аннулирование покупки. В целом выданных разрешений оказалось больше, чем запретов, отмечает газета Iltalehti. Березин назвал ситуацию неожиданной.
«Для подавляющего числа россиян Финляндия сейчас неприоритетное направление. Добраться туда тяжело, зарабатывать на этой недвижимости практически невозможно. Шансы на покупку есть у тех, кто имеет какое-то еще гражданство кроме российского, также помогает статус резидента Евросоюза. Процесс покупки в таком случае нетрудный. Если говорим про покупку квартиры, покупатель юридически приобретает не квартиру, а акции в конкретном комплексе. Такие сделки под ограничения не попадают. Поэтому незначительный интерес все-таки сохраняется, это касается тех, кто переехал из России, живет в какой-то европейской стране или на другом даже континенте. В Финляндии много не покупали никогда, но иногда это может быть связано с работой или бизнесом», - рассказал он.
Березин объяснил, почему у недвижимости в Финляндии сегодня нет инвестиционных и арендных перспектив.
«Финляндия как курортное направление интересовала россиян лет 10-15 назад. Сейчас спрос больше на объекты Ленинградской области, в той же Карелии, это альтернатива Финляндии тех лет, природа же очень похожа. В Финляндии сейчас все-таки больше продаж объектов, чем покупок. Недвижимость в Финляндии дорожает слабо, это не инвестиционные объекты. Арендные перспективы есть у недвижимости в Хельсинки, но там и без россиян хватает тех, кто готов сдавать свое жилье в аренду. И все равно проценты ниже, чем в других европейских странах», - добавил собеседник НСН.
Тридцати россиянам отказали во въезде в Финляндию в минувшем году. Об этом заявил глава пресс-службы пограничной охраны страны Йоуни Лахтинен. По словам Лахтинена, за прошлый год в Финляндию через внешние границы въехали около 13,5 тысячи россиян, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
