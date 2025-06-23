Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным 23 июня. По данным иранского агентства Tasnim, Аракчи уже прибыл в Москву. Соболев допустил, что Россия могла бы предоставить Ирану средства противовоздушной и противоракетной обороны, однако сделать это будет сложно на фоне продолжения СВО.

«На мой взгляд, ответный удар более чем справедлив, они (США., прим. НСН) обнаглели до предела. Ирану сейчас нужно помочь средствами противовоздушной и противоракетной обороны. Нам сложно это сделать по причине того, что мы сами ведем войну с коллективным Западом. У нас нет договора о взаимной помощи в военной сфере как с КНДР. Мы не обязаны Ирану оказывать помощь в военном плане, но можем помочь вооружением, как делает сегодня Европа на Украине. Сможем ли мы это сделать – большой вопрос», - заявил он.