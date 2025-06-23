«США обнаглели!»: Генерал Соболев пояснил, как Москва может помочь Ирану
Россия могла бы предоставить Тегерану средства противовоздушной и противоракетной обороны, заявил НСН Виктор Соболев, отметив, что Иран имеет право на ответный удар после атаки США.
После атаки Вооруженных сил (ВС) США на три ядерных объекта Ирана ответный удар Тегерана был бы справедлив, допустил в беседе с НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным 23 июня. По данным иранского агентства Tasnim, Аракчи уже прибыл в Москву. Соболев допустил, что Россия могла бы предоставить Ирану средства противовоздушной и противоракетной обороны, однако сделать это будет сложно на фоне продолжения СВО.
«На мой взгляд, ответный удар более чем справедлив, они (США., прим. НСН) обнаглели до предела. Ирану сейчас нужно помочь средствами противовоздушной и противоракетной обороны. Нам сложно это сделать по причине того, что мы сами ведем войну с коллективным Западом. У нас нет договора о взаимной помощи в военной сфере как с КНДР. Мы не обязаны Ирану оказывать помощь в военном плане, но можем помочь вооружением, как делает сегодня Европа на Украине. Сможем ли мы это сделать – большой вопрос», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, США сегодня не нужен самостоятельный сильный Иран.
«По стране наносятся удары, они добиваются смены режима. Иран – богатая нефтью и газом страна. Пока там был шах до исламской революции, часть этих доходов черпали транснациональные американские и английские компании. Они хотят вернуться к этому и не хотят видеть Иран сильным, способным отстоять суверенитет, вот главная цель. Считаю, вполне справедлив законный ответ», - сказал Соболев,
Владимир Путин ранее предлагал посредничество на Ближнем Востоке, но президент США Дональд Трамп от него отказался. При этом президент России также отмечал, что Тегеран не обращался к Москве с просьбой о военной помощи.
Как пояснил в разговоре с «Радиоточкой НСН» чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов, речи о возможной передаче ядерного оружия Ирану не идет, ситуацию в регионе необходимо мирно решать через систему Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
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