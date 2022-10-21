Евросовет осудил диверсии на «Северных потоках»
Европейский совет осудил диверсии против объектов критической инфраструктуры, таких как трубопровод «Северный поток». Об этом говорится в заявлении Евросовета по итогам встреч в Брюсселе 20–21 октября.
В документе также говорится о необходимости дать «единый и решительный ответ» на любое преднамеренное разрушение критически важной инфраструктуры или другие гибридные действия.
Евросовет также призвал государства—члены ЕС принять срочные и эффективные меры для повышения устойчивости критически важной инфраструктуры.
В сентябре на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» резко упало давление, произошли утечки газа. Пострадали три из четырех нитей газопроводов. Швеция, Дания и Германия ведут отдельные расследования инцидента.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о стремлении Запада обвинить Россию в подрыве «Северных потоков». Он также заявлял, что другие страны не желают докопаться до истины, а реальные итоги расследования могли бы удивить многих в ЕС.
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