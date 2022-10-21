Евросовет осудил диверсии на «Северных потоках»

Европейский совет осудил диверсии против объектов критической инфраструктуры, таких как трубопровод «Северный поток». Об этом говорится в заявлении Евросовета по итогам встреч в Брюсселе 20–21 октября.

В документе также говорится о необходимости дать «единый и решительный ответ» на любое преднамеренное разрушение критически важной инфраструктуры или другие гибридные действия.