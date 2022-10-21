Песков назвал причину отстранения России от расследования диверсий на «Северных потоках»
Главным препятствием для участия российских специалистов в расследовании диверсий на «Северных потоках» является нежелание других стран докопаться до истины. Об этом заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По его словам, реальные итоги расследования могли бы удивить многих в ЕС.
«Информацией с нами не делятся ни немцы, ни шведы, ни датчане», — отметил пресс-секретарь президента РФ.
Он рассказал, что российская сторона уже представила свои версии о реальных исполнителях диверсии.
Песков также усомнился, что настоящий виновник диверсии когда-либо будет установлен и предан огласке.
Ранее Дмитрий Песков заявил о стремлении Запада обвинить Россию в подрыве «Северных потоков», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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