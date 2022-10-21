Песков назвал причину отстранения России от расследования диверсий на «Северных потоках»

Главным препятствием для участия российских специалистов в расследовании диверсий на «Северных потоках» является нежелание других стран докопаться до истины. Об этом заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, реальные итоги расследования могли бы удивить многих в ЕС.