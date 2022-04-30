Евросоюз собирается отказаться от российской нефти до конца года
Евросоюз намерен отказаться от российской нефти и прекратить закупки к концу года, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Уточняется, что Евросоюз планирует постепенно отказываться от нефти из России. На следующей неделе ожидается принятие шестого пакета антироссийских санкций.
«Европейский союз намерен предложить запретить российскую нефть к концу года, до этого будут постепенно вводиться ограничения на импорт», - цитирует публикацию агентства РИА Новости.
В том числе рассматривается и возможность увеличить число банков, которые отключат от системы SWIFT.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству Синьхуа заявил, что Россия преодолела санкционное давление Запада, ослабить страну не получится.
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