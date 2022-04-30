Евросоюз собирается отказаться от российской нефти до конца года

Евросоюз намерен отказаться от российской нефти и прекратить закупки к концу года, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Уточняется, что Евросоюз планирует постепенно отказываться от нефти из России. На следующей неделе ожидается принятие шестого пакета антироссийских санкций.

«Европейский союз намерен предложить запретить российскую нефть к концу года, до этого будут постепенно вводиться ограничения на импорт», - цитирует публикацию агентства РИА Новости.

В том числе рассматривается и возможность увеличить число банков, которые отключат от системы SWIFT.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству Синьхуа заявил, что Россия преодолела санкционное давление Запада, ослабить страну не получится.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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