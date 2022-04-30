Лавров: Россия выдержала санкционное давление Запада

Как отметил глава МИД, спецоперация на Украине стала для западных страны поводом для введения массированных ограничений против РФ.

«В США, Великобритании, Канаде, странах Евросоюза не скрывают цели "удушения" нашей экономики, подрыва ее конкурентоспособности, блокирования дальнейшего поступательного развития страны. Очевидно, что данная русофобская линия не только не может быть ничем оправдана, но и не имеет никаких перспектив. Как отмечал президент [РФ Владимир] Путин, Россия это беспрецедентное давление выдержала», — указал Лавров.

По словам министра, сейчас экономическая ситуация стабилизируется, «хотя, конечно, далеко не все риски уже миновали». Лавров заявил, что Россия перенастроит экономику, обезопасит себя от возможных внешних враждебных действий и продолжит «выверенно и адекватно реагировать на вводимые ограничения, руководствуясь задачами поддержания устойчивости российской экономики, ее финансовой системы, а также интересами отечественного бизнеса и всего населения». Также в РФ сфокусируются на дедолларизации, деофшоризации, импортозамещению и укреплению технологической самостоятельности.

Кроме того, Россия продолжит исполнять свои обязательства по международным контрактам в части поставок агропромышленных товаров, энергоносителей и другой критически важной продукции.

