Евросоюз подготовил проект реформирования ВОЗ

Европейский союз (ЕС) подготовил пакет предложений по реформированию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Reuters.

Документ был разработан после критики в адрес Китая, который не в полной мере информировал ВОЗ о ситуации с распространением коронавируса в самом начале пандемии.

Организация может получить новые полномочия, направленные на рост прозрачности того, как соблюдают медико-санитарные правила страны-члены этой организации.

Гинцбург заявил о возможности распространения COVID-19 среди животных

Президент США Дональд Трамп в июле направил в конгресс официальное уведомление, подтверждающее выход страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Напомним, 14 апреля Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать ВОЗ из-за того, что организация якобы допустила ошибки и скрывала данные о распространении COVID-19.

В мае сообщалось, что Трамп направил письмо гендиректору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Аданому Гебрейесусу, в котором президент потребовал от ВОЗ «предпринять значимые существенные улучшения», среди которых — «проявление независимости от Китая». После этого он объявил, что из-за отказа ВОЗ от предложенных Вашингтоном реформ, страна предусмотренные ВОЗ дотации 450 млн долларов в год будут перенаправлены на другие цели.

В этом контексте еще одним пунктом в предлагаемой ЕС реформе ВОЗ стоит отсутствие предсказуемого и устойчивого финансирования организации и недостаточная прозрачность ее работы в целом.

Как добавляет News.ru, авторы документа признают ключевую роль ВОЗ в борьбе с кризисами в сфере здравоохранения.

Проект реформ обсудят министры здравоохранения стран ЕС на следующей неделе.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайКоронавирусВОЗЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры