Евросоюз подготовил проект реформирования ВОЗ
Европейский союз (ЕС) подготовил пакет предложений по реформированию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Reuters.
Документ был разработан после критики в адрес Китая, который не в полной мере информировал ВОЗ о ситуации с распространением коронавируса в самом начале пандемии.
Организация может получить новые полномочия, направленные на рост прозрачности того, как соблюдают медико-санитарные правила страны-члены этой организации.
Президент США Дональд Трамп в июле направил в конгресс официальное уведомление, подтверждающее выход страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Напомним, 14 апреля Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать ВОЗ из-за того, что организация якобы допустила ошибки и скрывала данные о распространении COVID-19.
В мае сообщалось, что Трамп направил письмо гендиректору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Аданому Гебрейесусу, в котором президент потребовал от ВОЗ «предпринять значимые существенные улучшения», среди которых — «проявление независимости от Китая». После этого он объявил, что из-за отказа ВОЗ от предложенных Вашингтоном реформ, страна предусмотренные ВОЗ дотации 450 млн долларов в год будут перенаправлены на другие цели.
В этом контексте еще одним пунктом в предлагаемой ЕС реформе ВОЗ стоит отсутствие предсказуемого и устойчивого финансирования организации и недостаточная прозрачность ее работы в целом.
Как добавляет News.ru, авторы документа признают ключевую роль ВОЗ в борьбе с кризисами в сфере здравоохранения.
Проект реформ обсудят министры здравоохранения стран ЕС на следующей неделе.
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