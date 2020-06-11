Евросоюз начнет открывать внешние границы с 1 июля

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам Евросоюза начинать открывать внешние границы с 1 июля. Речь идет в том числе о поездках с туристической целью, отмечается в сообщении ЕК.

На первом этапе в страны ЕС смогут въехать граждане Албании, Боснии и Герцеговины, Косова, Черногории, Северной Македонии и Сербии. На втором этапе список стран будет расширен.