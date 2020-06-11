Евросоюз начнет открывать внешние границы с 1 июля
Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам Евросоюза начинать открывать внешние границы с 1 июля. Речь идет в том числе о поездках с туристической целью, отмечается в сообщении ЕК.
На первом этапе в страны ЕС смогут въехать граждане Албании, Боснии и Герцеговины, Косова, Черногории, Северной Македонии и Сербии. На втором этапе список стран будет расширен.
К 1 июля ЕК также предлагает снять ограничения въезда в ЕС для студентов и для иностранцев, приезжающих на работу.
Ранее Белоруссия предложила России снять ограничения на поездки. Заместитель премьер-министра республики Игорь Петришенко заявил, что решение за Москвой, так как Минск никаких ограничений не вводил. По его словам, чем быстрее откроется граница между странами, тем лучше.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru