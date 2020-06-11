Гостиницы Кубани начнут прием туристов уже с 12 июня

Отели и гостиницы Краснодарского края смогут возобновит прием отдыхающих с завтрашнего дня. Об этом объявил глава региона Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба. Губернатор уточнил, что сначала откроются отели вместимостью до 50 номеров.

Как подчеркнул Кондратьев, при этом будет соблюдаться жёсткий регламент, предписанный на это случай Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, передает РЕН ТВ.

Решение принято в связи с ростом числа приезжих на территорию Краснодарского края с началом летнего периода и началом отмены ограничений, введенных из-за коронавируса. Каждый день в Сочи прилетают до 20 самолетов, только за 10 дней первого месяца лета приток составил до 11 тысяч человек.

Кроме того, как пояснил губернатор, ранее уже было принято решение об отмене так называемых красных пропусков. Это неминуемо привлечет часть отдыхающих на море уже в ближайшие праздники. В связи с этим, по словам Кондратьева, встаёт резонный вопрос, где они будут жить.

С 1 июня в регионе уже открылись санатории, которые имеют специальную медицинскую лицензию. Всего по Кубани таких учреждений около 200.

Как начинают курортный сезон регионы в условиях пандемии коронавируса рассказывает ОТР. В видеоперекличке участвуют Севастополь, Калининград и Бийск.

