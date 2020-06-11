Белоруссия предложила России снять ограничения на поездки

По его словам, снять ограничения должна Москва, потому что со стороны Минска нет и не было никаких запретов. Петришенко отметил, что белорусские граждане должны ездить в Россию на учебу, отдых, оздоровление, работу, к родственникам, сообщает агентство «Белта». Это нужно сделать как можно раньше, сказал вице-премьер.

Российская Федерация и Белоруссия подпишут соглашение о взаимном признании виз 19 июня в ходе визита в Минск министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.







