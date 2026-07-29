СМИ: Обломки ракеты ВСУ упали на многоэтажку в Таганроге

Обломки сбитой ракеты Вооруженных сил Украины упали на жилую многоэтажку в Таганроге, сообщает Telegram-канал Mash.

Под Рязанью человек пострадал при падении обломков БПЛА на многоквартирный дом

В результате произошедшего погибла местная жительница. Травмы получил мужчина, ему оказывают помощь. Из поврежденного дома эвакуируют жильцов. Для них развернули пункт временного размещения.

Ранее дрон влетел в квартиру в многоквартирном доме в Курске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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