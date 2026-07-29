США: Встреча Трампа и Зеленского прошла позитивно

«Президент Трамп завершил встречи в Овальном кабинете с президентом Зеленским и премьер-министром [Израиля Биньямином] Нетаньяху. Обе встречи прошли в позитивном и продуктивном ключе!» — указала она. Подробности встреч не приводятся.

До этого Зеленский заявил, что обсудил с Трампом вопросы выдачи лицензий на производство ракет для комплексов Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

