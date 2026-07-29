США: Встреча Трампа и Зеленского прошла позитивно

Встреча американского лидера Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского прошла позитивно, сообщила в соцсети Х пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

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«Президент Трамп завершил встречи в Овальном кабинете с президентом Зеленским и премьер-министром [Израиля Биньямином] Нетаньяху. Обе встречи прошли в позитивном и продуктивном ключе!» — указала она. Подробности встреч не приводятся.

До этого Зеленский заявил, что обсудил с Трампом вопросы выдачи лицензий на производство ракет для комплексов Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраина

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