Дрозденко: Пик топливного кризиса в Ленобласти миновал

Пик кризиса с автомобильным топливом в Ленинградской области пройден, заявил губернатор Александр Дрозденко по итогам совещания с участниками топливного рынка.

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По его словам, ряд компаний начали поэтапно отменять лимиты на продажу бензина. В настоящее время поставщики топлива высказывают осторожный оптимизм. Губернатор отметил, что с кризисом удалось справиться без систем ограничений, например, с помощью QR-кодов.

В настоящее время «Газпром нефть», «Роснефть», «Лукойл» поэтапно убирают лимиты, которые вводились для борьбы со спекулятивным спросом и перекупщиками.

Ранее стало известно, что крупные сети АЗС ослабляют ограничения на продажу топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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