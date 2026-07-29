Дрозденко: Пик топливного кризиса в Ленобласти миновал

По его словам, ряд компаний начали поэтапно отменять лимиты на продажу бензина. В настоящее время поставщики топлива высказывают осторожный оптимизм. Губернатор отметил, что с кризисом удалось справиться без систем ограничений, например, с помощью QR-кодов.

В настоящее время «Газпром нефть», «Роснефть», «Лукойл» поэтапно убирают лимиты, которые вводились для борьбы со спекулятивным спросом и перекупщиками.

Ранее стало известно, что крупные сети АЗС ослабляют ограничения на продажу топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

