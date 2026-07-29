Дрозденко: Пик топливного кризиса в Ленобласти миновал
Пик кризиса с автомобильным топливом в Ленинградской области пройден, заявил губернатор Александр Дрозденко по итогам совещания с участниками топливного рынка.
По его словам, ряд компаний начали поэтапно отменять лимиты на продажу бензина. В настоящее время поставщики топлива высказывают осторожный оптимизм. Губернатор отметил, что с кризисом удалось справиться без систем ограничений, например, с помощью QR-кодов.
В настоящее время «Газпром нефть», «Роснефть», «Лукойл» поэтапно убирают лимиты, которые вводились для борьбы со спекулятивным спросом и перекупщиками.
Ранее стало известно, что крупные сети АЗС ослабляют ограничения на продажу топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ООН не исключила эпидемию ВИЧ из-за сокращения финансирования
- США пытаются организовать совместный концерт музыкантов России и Украины
- Дрозденко: Пик топливного кризиса в Ленобласти миновал
- США: Встреча Трампа и Зеленского прошла позитивно
- Захарова раскритиковала посла Германии
- СМИ: Обломки ракеты ВСУ упали на многоэтажку в Таганроге
- Евросоюз может ввести санкции против 1600 компаний за помощь России
- Песков: Россия выпала из гонки лидеров в области ИИ
- Дугин призвал мобилизовать москвичей «с Патриков»
- СМИ: Итальянская мафия пытается купить применяемые на Украине дроны