Захарова раскритиковала посла Германии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова посоветовала новому послу ФРГ Клеменсу фон Гетце не приписывать россиянам свои фантазии о теплом приеме в стране.
Об этом она заявила в своем канале в Telegram. Дипломат указала, что посол попытался изобразить публичное приветствие, однако «вышел очевидный фальстарт». Захарова отметила, что с таким подходом к дипломатической работе диалог в Москве у фон Гетце не сложится.
Ранее в Германии назвали главную проблему для переговоров с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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