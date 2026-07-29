Захарова раскритиковала посла Германии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова посоветовала новому послу ФРГ Клеменсу фон Гетце не приписывать россиянам свои фантазии о теплом приеме в стране.

Об этом она заявила в своем канале в Telegram. Дипломат указала, что посол попытался изобразить публичное приветствие, однако «вышел очевидный фальстарт». Захарова отметила, что с таким подходом к дипломатической работе диалог в Москве у фон Гетце не сложится.

Ранее в Германии назвали главную проблему для переговоров с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

