Европарламент выразил поддержку в передаче ракет Taurus Киеву

Европейский парламент поддержал передачу ракет Taurus Киеву, сообщает Bild.

В ФРГ усомнились во влиянии поставок ракет Taurus на исход конфликта

Поддержку выразила большая часть правящей коалиции ФРГ в Европарламенте. Нежелание Берлина передавать ракеты Киеву, о котором сообщалось ранее, связано с «особыми рисками».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине свои крылатые ракеты Taurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ABACA / ТАСС
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