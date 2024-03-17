Европарламент выразил поддержку в передаче ракет Taurus Киеву
17 марта 202402:03
Европейский парламент поддержал передачу ракет Taurus Киеву, сообщает Bild.
Поддержку выразила большая часть правящей коалиции ФРГ в Европарламенте. Нежелание Берлина передавать ракеты Киеву, о котором сообщалось ранее, связано с «особыми рисками».
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине свои крылатые ракеты Taurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Макрон допустил наземные операции Франции на Украине
- Европарламент выразил поддержку в передаче ракет Taurus Киеву
- Гладков: Дрон ВСУ атаковал фуру
- Макрон: Франция предложит прекращение огня на Украине на время Олимпиады
- «Лесной пейзаж с видом на речку» Семена Федорова ушел с молотка за почти три миллиона рублей
- Певица Рита Дакота представила сингл «Куда глаза горят»
- Адвокат Шель заявил, что наследство Ширвиндта достанется его жене и сыну
- Концерт Александра Малинина отменили в Воронеже
- Импорт золота в Индию в феврале вырос до $6,2 млрд
- В России нашли новый вид древней осы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru