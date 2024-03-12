Шольц: Применение Taurus на Украине требует участия военных ФРГ

Германия не будет поставлять Украине свои крылатые ракеты Taurus, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца на пресс-конференции с главой правительства Малайзии Анваром Ибрагимом.

В ФРГ усомнились во влиянии поставок ракет Taurus на исход конфликта

По его словам, их применение требует участия немецких военных, что недопустимо. Шольц отметил, что систему Taurus нельзя использовать без контроля, однако «участие немецких солдат неприемлемо».

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву ракеты Taurus, потому что они не повлияют на исход конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / Bundeskanzler
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