Шольц: Применение Taurus на Украине требует участия военных ФРГ

По его словам, их применение требует участия немецких военных, что недопустимо. Шольц отметил, что систему Taurus нельзя использовать без контроля, однако «участие немецких солдат неприемлемо».

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву ракеты Taurus, потому что они не повлияют на исход конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

