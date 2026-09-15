Уже меньше одного 1%: Как в России борются с черным рынком лекарств

Фальшивых лекарств в России уже меньше 1%, это единичные случаи, с которыми сразу же разбираются, заявил генеральный директор Ассоциации Российских Фармацевтических Производителей (АРФП) Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.

«Мы боремся с черным рынком активно. Если говорить о фальшивых лекарствах, это значительно меньше 1%, какие-то десятые доли, с каждым годом фальсификатов все меньше. Постоянно возникают новые барьеры на пути тех, кто собирается этим заниматься. Маркировка очень в этом помогает. Любой желающий может проследить любой препарат, посмотреть, где он был произведен и так далее, это можно сделать через любой телефон. Черный рынок у нас никак не регулируется, потому что мы с ним боремся. Добьемся того, чтобы он стал белым. Чаще всего что-то заходит из КНР, например, нелегально каким-то образом. Это штучные моменты», - рассказал он.

Препараты из перечня жизненно необходимых растут в цене всего на 2-3%, остальные – до 9%, заявил генеральный директор Ассоциации Российских Фармацевтических Производителей (АРФП) Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.

