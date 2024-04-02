Европарламент: ФРГ ежегодно расходует на украинских беженцев 20 млрд евро

Ежегодно власти Германии тратят на беженцев из Украины как минимум 20 миллиардов евро, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление депутата Европарламента от ФРГ Гуннара Бека.

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Он не исключил, что эта сумма может быть больше. «Это проблема для Германии, мы не можем себе этого позволить», – указал законодатель. По его словам, средства на украинцев тратятся в ущерб развитию социального сектора, образования и технологий ФРГ.

Ранее в немецком городе Гера обнаружили выброшенными в мусорный бак бесплатные продукты из сети общепита Geraer Tafel, которые выдают украинским беженцам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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