Европарламент: ФРГ ежегодно расходует на украинских беженцев 20 млрд евро

Он не исключил, что эта сумма может быть больше. «Это проблема для Германии, мы не можем себе этого позволить», – указал законодатель. По его словам, средства на украинцев тратятся в ущерб развитию социального сектора, образования и технологий ФРГ.

Ранее в немецком городе Гера обнаружили выброшенными в мусорный бак бесплатные продукты из сети общепита Geraer Tafel, которые выдают украинским беженцам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

