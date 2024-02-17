В Германии возмутились из-за отношения украинских беженцев к бесплатным продуктам
В немецком городе Гера обнаружили выброшенными в мусорный бак бесплатные продукты из сети общепита Geraer Tafel, которые выдают украинским беженцам. Об этом пишет журнал Focus со ссылкой на местных жителей и руководство заведения 16 февраля, в субботу.
Нетронутые упаковки обнаружил местный житель Винфрид Стекер.
«Сыр, салат, йогурт, специи — безупречно упакованные и съедобные продукты из общепита в Гере, Тюрингия — в середине декабря оказались в мусорном баке за углом. По-видимому, они были намеренно выброшены. Жители района Цветцен не могли поверить своим глазам», — рассказал он.
По словам Стекера, продукты выбросили из автомобиля с украинскими номерами. Глава заведения Гизельда Шедлих, возмущенная поведением украинской пары, которой принадлежит машина, отказалась их обслуживать и снабжать бесплатными продуктами. По ее словам, продовольственная карта супругов уже аннулирована.
Бесплатными продуктами из сети общественного питания Garaer Tafel ежемесячно пользуются более 5 тыс. человек. После начала специальной военной операции это число возросло из-за украинских беженцев в Германии.
Ранее беженцы, которым выдали банковские карты вместо наличных денег, решили покинуть Германию. Так они отнеслись к нововведению властей, пишет газета Bild am Sonntag.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru