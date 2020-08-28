Европа заинтересовалась покупкой российской вакциной от коронавируса
Депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес направил в Еврокомиссию запрос о том, рассматривают ли в ЕК возможность закупки российской вакцины от коронавируса.
«Прилагает ли комиссия усилия, чтобы обеспечить достаточное количество вакцины от гриппа к сезону 2020—2021 годов? Как комиссия относится к вакцине, недавно одобренной в России? Рассматривает ли комиссия возможность приобретения этой вакцины?» — цитирует RT текст документа.
Депутат считает, что в ближайшее время в Европу придет сезонная вспышка гриппа и если не провести массовой вакцинации от коронавируса, есть риск вспышки двух инфекций одновременно, передает Ura.ru.
Президент РФ Владимир Путин в четверг, 26 августа, в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что надеется, что пик пандемии коронавируса в России пройден. Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН согласился со словами президента, отметив, что так называемая вторая волна коронавируса уже прошла летом.
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