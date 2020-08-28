Европа заинтересовалась покупкой российской вакциной от коронавируса

Депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес направил в Еврокомиссию запрос о том, рассматривают ли в ЕК возможность закупки российской вакцины от коронавируса.

«Прилагает ли комиссия усилия, чтобы обеспечить достаточное количество вакцины от гриппа к сезону 2020—2021 годов? Как комиссия относится к вакцине, недавно одобренной в России? Рассматривает ли комиссия возможность приобретения этой вакцины?» — цитирует RT текст документа.