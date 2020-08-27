Коронавирус, Лукашенко и 33 богатыря. Путин дал большое интервью

До нынешнего дня президент России Владимир Путин не давал развернутых комментариев по ситуации в Белоруссии. При этом в союзной республике с момента президентских выборов 9 августа не утихают массовые протестные выступления против фальсификации результатов голосования. Победа на них была отдана Александру Лукашенко, правящему страной уже 26 лет, отставки которого и добиваются манифестанты.

По словам Путина, в Москве исходят из того, что всем участникам событий в Белоруссии хватит здравого смысла найти выход из ситуации. «Конечно, если люди вышли на улицу, надо с этим считаться, слышать это, реагировать», - добавил президент. Россия, по словам главы государства, ведет себя по отношению к Белоруссии куда более сдержанно, чем США и Европа.

Путин также рассказал, что Москва сформировала резерв из сотрудников силовых структур на случай, если «экстремистские элементы» начнут переходить «определенные границы» и «поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания» в Белоруссии. Он пояснил, что принял такое решение по просьбе Лукашенко и в рамках Договора о коллективной безопасности.

Провокацией спецслужб США и Украины назвал Путин историю с группой из 33 российских граждан, задержанных в Белоруссии незадолго до выборов президента страны и обвиненных в подготовке беспорядков. По словам президенты России, задержанные, которых представили как бойцов ЧВК, были обманом привезены туда якобы для легальной работы в третьей стране, это была спецоперация украинских спецслужб совместно со спецслужбами США. Их использовали втемную, чтобы представить как возможную «ударную силу», рассказал президент РФ.

Помимо Белоруссии, Путин высказался и по теме пандемии коронавируса. По его словам, коронавирус никуда не делся, но экономика России после локдауна постепенно начинает восстанавливаться. Он призвал граждан страны, несмотря на неудобства, соблюдать ограничительные меры по борьбе с распространением инфекции.

Говоря о вакцине против коронавируса, президент заверил, что зарегистрированная в России вакцина формирует устойчивый иммунитет, вновь приведя в пример собственную дочь. По его словам уже в сентябре будет готов второй препарат, разработку которого ведут в новосибирском научном центре «Вектор». Скорее всего, препараты «будут конкурировать, потому что по безопасности и эффективности они не должны уступать друг другу», подчеркнул глава государства. Что касается экономических последствий пандемии коронавируса, то, по словам Путина, «пик проблем у нас пройден». «В следующем году восстановление будет обеспечено», - пообещал президент.

