Еврокомиссия: Карантин уже обошелся ЕС в 3 трлн евро

Карантинные меры, которые были введены странами Евросоюза на фоне пандемии COVID-19, уже принесли европейской экономике убытки на сумму более €3 трлн. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Между тем, ранее министрам финансов стран Евросоюза удалось согласовать антикризисный план по спасению экономики ЕС. На стабилизацию ситуации планируется выделить рекордную сумму в €500. Из них €300 млрд пойдут на поддержку безработных, а также малого и среднего бизнеса.