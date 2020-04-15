Еврокомиссия: Карантин уже обошелся ЕС в 3 трлн евро
Карантинные меры, которые были введены странами Евросоюза на фоне пандемии COVID-19, уже принесли европейской экономике убытки на сумму более €3 трлн. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Между тем, ранее министрам финансов стран Евросоюза удалось согласовать антикризисный план по спасению экономики ЕС. На стабилизацию ситуации планируется выделить рекордную сумму в €500. Из них €300 млрд пойдут на поддержку безработных, а также малого и среднего бизнеса.
Ранее НСН писала, что Евросоюз может не пережить кризис из-за коронавируса. Такое мнение высказал премьер Италии Джузеппе Конте. Он заявил, что ЕС в новых условиях должен действовать адекватно и скоординированно, чтобы помочь странам, наиболее пострадавшим от вируса. Конте назвал этот кризис самым большим испытанием для Европы со времен второй мировой войны.
В свою очередь, немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН поддержал опасения главы итальянского правительства.
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