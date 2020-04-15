Границы Евросоюза для иностранцев откроются не скоро
Внешние границы Европейского Союза будут открыты не скоро и только на поздних этапах отмены карантинных мер. Об этом говорится в рекомендациях Еврокомиссии для государств ЕС.
В документе отмечается, что открытие внешних границ для нерезидентов на территорию ЕС должно произойти только на втором этапе карантина.
«Это решение будет учитывать распространение вируса за пределами ЕС и риски его нового проникновения в Европу», - отмечается в рекомендациях. Кроме того, даже в случае открытия границ странам ЕС и Шенгенского соглашения рекомендуется исключать все необязательные поездки.
При этом первый этап отмены карантина подразумевает постепенную отмену ограничений внутри ЕС и открытие границ внутри Евросоюза.
Примечательно, что сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашение с ЕС об упрощении визового режима и реадмиссии. Стоимость виз Евросоюза для граждан республики снизится с 60 до 35 евро, сообщает «Свободная пресса».
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