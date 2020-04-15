Границы Евросоюза для иностранцев откроются не скоро

Внешние границы Европейского Союза будут открыты не скоро и только на поздних этапах отмены карантинных мер. Об этом говорится в рекомендациях Еврокомиссии для государств ЕС.



В документе отмечается, что открытие внешних границ для нерезидентов на территорию ЕС должно произойти только на втором этапе карантина.