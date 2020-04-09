В Германии признали опасность краха Евросоюза из-за коронавируса

«Боюсь, еврозона может развалиться. Испанцы и итальянцы бескомпромиссно, жестко требовали реформу ЕС, предусматривающую создание общего бюджета Евросоюза. Северные страны наотрез отказываются это делать, они не хотят отвечать за испанскую и итальянскую экономику. Непонятно, какой она будет после кризиса коронавируса. Если эти страны обанкротятся, они потянут за собой всю остальную Европу. Мы видим с начала кризиса, что каждое национальное государство борется за себя. А Евросоюз был создан для хорошей погоды, для красоты. А для кризисов, для тяжелых времен, для выживания эта организация оказалась непригодна. Естественно, общий рынок останется, никуда мы не денемся. И внутри НАТО – если она это переживет – будет оборонительный союз. А вот идея фактически общего государства уйдет, национальные государства этого не хотят. Это было видно уже во время долгового кризиса в Греции. Но тогда смягчили ситуацию. Сейчас, думаю, политического Европейского союза уже не будет», - признал эксперт.

Внутри ЕС наметилась и другая трещина.

«Это ценностные вопросы. Там тоже раскол – на юг и восток Европы. Восточные страны принимают самые жесткие меры по борьбе с коронавирусом. В Венгрии вообще отменили парламент. Орбан правит как диктатор. Все это очень серьезно, просто об этом еще не много говорят, потому что нужно жизни спасать. А вот после мы еще увидим, насколько жизнеспособна уния Европы», - добавил Рар.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен извинилась перед Италией за временное отсутствие помощи Евросоюза в борьбе с коронавирусом. Она пообещала, что ЕС выделит до 100 миллиардов евро для поддержки стран-членов, наиболее пострадавших от коронавируса.

