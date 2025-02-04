Евродепутат: Словакия намерена заблокировать принятие 16-го пакета европейских санкций против РФ
Словакия намерена заблокировать принятие 16-го пакета санкций Евросоюза против Москвы, сообщают «Известия» со ссылкой на депутата Европарламента Любоша Блаха.
По его словам, это случится, если Украина не возобновит поставки российского газа через свою территорию. «Словакия не только может это сделать, но я убежден, что если Украина продолжит блокировать транспортировку газа через свою территорию, то наш премьер-министр Роберт Фицо сделает это», — указал парламентарий.
Предположительно, штрафные меры Евросоюз нацелит на конкретные сектора российской экономики, которые до сих пор были не затронуты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru