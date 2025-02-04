Евродепутат: Словакия намерена заблокировать принятие 16-го пакета европейских санкций против РФ

Словакия намерена заблокировать принятие 16-го пакета санкций Евросоюза против Москвы, сообщают «Известия» со ссылкой на депутата Европарламента Любоша Блаха.

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По его словам, это случится, если Украина не возобновит поставки российского газа через свою территорию. «Словакия не только может это сделать, но я убежден, что если Украина продолжит блокировать транспортировку газа через свою территорию, то наш премьер-министр Роберт Фицо сделает это», — указал парламентарий.

Предположительно, штрафные меры Евросоюз нацелит на конкретные сектора российской экономики, которые до сих пор были не затронуты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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