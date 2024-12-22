ЕС планирует санкции против новых секторов экономики России
Власти Евросоюза намерены ввести новый пакет санкций в отношении России. Приурочить его в ЕС намерены к третьей годовщине начала боев на Украине, сообщает Welt am Sonntag.
Это будет уже 16-й санкционный пакет в отношении России со стороны Евросоюза. Дипломатические издания в Брюсселе заявили, что меры направлены на то, чтобы послать Москве «ясный сигнал».
Предположительно, штрафные меры Евросоюз нацелит на конкретные сектора российской экономики, которые до сих пор были не затронуты. Дополнительные ограничительные меры ввиду и против некоторых физических лиц
15-й пакет санкций в отношении России Евросоюз принял только в понедельник, 16-го декабря. Ограничительные меры были направлены на борьбу с танкерами, которые перевозят российскую нефть, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru