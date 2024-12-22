ЕС планирует санкции против новых секторов экономики России

Власти Евросоюза намерены ввести новый пакет санкций в отношении России. Приурочить его в ЕС намерены к третьей годовщине начала боев на Украине, сообщает Welt am Sonntag.



Это будет уже 16-й санкционный пакет в отношении России со стороны Евросоюза. Дипломатические издания в Брюсселе заявили, что меры направлены на то, чтобы послать Москве «ясный сигнал».