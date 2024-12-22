ЕС планирует санкции против новых секторов экономики России

Власти Евросоюза намерены ввести новый пакет санкций в отношении России. Приурочить его в ЕС намерены к третьей годовщине начала боев на Украине, сообщает Welt am Sonntag.

Это будет уже 16-й санкционный пакет в отношении России со стороны Евросоюза. Дипломатические издания в Брюсселе заявили, что меры направлены на то, чтобы послать Москве «ясный сигнал».

Евросоюз принял 15-й пакет санкций против России

Предположительно, штрафные меры Евросоюз нацелит на конкретные сектора российской экономики, которые до сих пор были не затронуты. Дополнительные ограничительные меры ввиду и против некоторых физических лиц

15-й пакет санкций в отношении России Евросоюз принял только в понедельник, 16-го декабря. Ограничительные меры были направлены на борьбу с танкерами, которые перевозят российскую нефть, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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