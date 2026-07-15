Американские власти пытаются успокоить общественность заявлениями о строительстве нефтепровода для обхода Ормуза, но на деле реализация проекта под большим сомнением, поделился мнением с НСН независимый промышленный эксперт Максим Худалов.

США заявили о планах по снижению зависимости от Ормузского пролива при помощи альтернативных нефтепроводов. Как сообщает агентство Bloomberg, рассматривается вариант восстановления нитки Киркук— Банияс, ведущей из Ирака в Сирию. Он не функционирует более 20 лет, с момента вторжения США в Ирак. Хотя этот вариант обсуждается, как приоритетный, рассматривается и строительство новых трубопроводов по другим маршрутам. Худалов уверен, что целью этих разговоров является попытка успокоить спекулянтов и сдержать рост цен, а реализация проекта маловероятна.