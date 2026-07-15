В планах США построить нефтепровод в обход Ормуза не нашли угроз для России
Шансы реализовать этот проект крайне малы, но даже если нитка будет запущена, на доходы РФ от продажи нефти это не повлияет, заявил НСН Максим Худалов.
Американские власти пытаются успокоить общественность заявлениями о строительстве нефтепровода для обхода Ормуза, но на деле реализация проекта под большим сомнением, поделился мнением с НСН независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
США заявили о планах по снижению зависимости от Ормузского пролива при помощи альтернативных нефтепроводов. Как сообщает агентство Bloomberg, рассматривается вариант восстановления нитки Киркук— Банияс, ведущей из Ирака в Сирию. Он не функционирует более 20 лет, с момента вторжения США в Ирак. Хотя этот вариант обсуждается, как приоритетный, рассматривается и строительство новых трубопроводов по другим маршрутам. Худалов уверен, что целью этих разговоров является попытка успокоить спекулянтов и сдержать рост цен, а реализация проекта маловероятна.
«За прошедшие два месяца активно сливались резервы и правительства США, и Китай активно помогал сдерживать цены на рынке. Сейчас резервы на 30-40% исчерпаны. Это создает стратегическую угрозу и требует от властей принимать решение по увеличению закупок, это означает рост цен. И на фоне этих ожиданий американцы выходят с различными прожектами, чтобы убедить людей, что проблема Ормузского пролива временная. Этот трубопровод в теории решает еще и проблему Баб-эль-Мандебского пролива. Фактически рынку говорится: коллеги, не беспокойтесь, вот эти два узких горлышка, в которых Иран и его союзники хуситы сейчас держат рынок в напряжении, могут быть легко обойдены за счет трубопровода. Но, во-первых, мощность такого трубопровода пока непонятна, и она явно будет меньше, чем пропускная мощность обоих проливов. Во-вторых, строительство трубопровода даже в мирное время — это несколько лет. И в ситуации, которую мы сегодня наблюдаем, когда хаос расползается по планете, построить такой трубопровод представляется крайне сложной задачей», — объяснил эксперт.
Строительство нитки с нуля займет не менее двух лет и потребует миллиардных инвестиций при самых оптимистичных раскладах, добавил Худалов.
«Технически при хороших темпах — если бы строили китайские подрядчики — строительство можно было бы уложить в два года и примерно попасть в сумму полтора-два, может быть, три миллиарда. Если строить будут не китайцы, поскольку их вряд ли допустят к этому проекту, то все эти показатели можно смело умножать на два, а то и на три. Проекты строительства трубопроводов через Сирию имеют довольно длинную историю. И каждый раз, как только геополитика немножко успокаивалась, все понимали, что никакой конкуренции с танкерной перевозкой, эти проекты не выдерживают», — считает собеседник НСН.
Он добавил, что эти планы не несут рисков для РФ недополучить доходы от продажи энергоресурсов.
«На российский рынок сейчас влияют другие обстоятельства, мы понимаем, какие. Одновременно с этим данная ситуация влияет на мировой рынок дизеля. Разница в ценах на нефть и дизель сильно увеличилась после запрета России на экспорт дизеля. Даже если предположить, что такой трубопровод будет построен, то что мешает иранской стороне его атаковать, сказать невозможно. Я бы относился к этому проекту как к вербальной интервенции, призванной успокоить спекулянтов на рынке, не более того. В реальность его осуществления я не верю, а значит, и эффект на доходы России от продажи нефти и нефтепродуктов он будет иметь минимальный», — отметил Худалов.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснял НСН, что Россия выиграет от планов США взимать плату за проход по Ормузскому проливу. В этом случае Индия может остаться без поставщиков нефти с Ближнего Востока и резко нарастит поставки из России.
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