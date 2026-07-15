Трамп допустил завершение конфликта на Украине до конца своего президентского срока
Президент США Дональд Трамп считает возможным завершение на Украине до конца своего президентского срока. Об этом сообщает RT.
«Думаю, да», — сказал глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News, отвечая на соответствующий вопрос.
Американский лидер, полномочия которого истекают в 2029 году, также признался, что рассчитывал на более ранее завершение конфликта, так как он прекрасно ладит с лидерами России и Украины.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва постоянно получает сигналы, что США готовы продолжить посредническую работу на украинском треке после урегулирования вокруг Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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