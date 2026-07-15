Трамп допустил завершение конфликта на Украине до конца своего президентского срока

Президент США Дональд Трамп считает возможным завершение на Украине до конца своего президентского срока. Об этом сообщает RT.

Песков: СВО продолжается, так как Украина не склонна к мирному урегулированию

«Думаю, да», — сказал глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News, отвечая на соответствующий вопрос.

Американский лидер, полномочия которого истекают в 2029 году, также признался, что рассчитывал на более ранее завершение конфликта, так как он прекрасно ладит с лидерами России и Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва постоянно получает сигналы, что США готовы продолжить посредническую работу на украинском треке после урегулирования вокруг Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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