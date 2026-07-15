Новак: Крупные торговые сети необходимо снабжать топливом в приоритете

Крупные торговые сети необходимо снабжать топливом в приоритетном порядке. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил вице-премьер Александр Новак.

Ремонт дорог оказался под угрозой срыва из-за ситуации с топливом

По его словам, речь идёт о приоритетном порядке обеспечения заправки автомобилей, связанных с поставками продуктов питания.

«Это тоже очень важно для того, чтобы и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в цену это не ложилось», - указал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ создают в России определённые проблемы с нефтепродуктами, однако постепенно ситуация будет выправляться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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