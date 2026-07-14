Желание США взимать плату за проход по Ормузскому проливу противоречит конвенции ООН, однако, если они ухитрятся это ввести, то России это будет крайне выгодно. Об этом НСН рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Введение США пошлины за проход судов через Ормузский пролив в размере 20% от стоимости перевозимого товара вызовет подорожание транспортируемой через него нефти примерно на $16 за баррель. Об этом заявил глава консалтинговой фирмы Lipow Oil Associates Энди Липоу в эфире телеканала CNBC. О подобном желании глава США Дональд Трамп заявил 13 июля. Юшков раскрыл, как Штаты могут реализовать эту схему.

«Рано говорить про взимание какой‑то платы. Сейчас США договорились с Оманом, и вот как раз около его берегов, на юге Ормузского пролива, хотят проводить все торговые суда. Попутно, чтобы Иран не мог по ним бить, США наносят удары по всевозможным локаторам, которые позволяют Ирану увидеть суда. А во‑вторых — по военной инфраструктуре около Ормузского пролива. Таким образом, США хотят доказать собственникам судов, что проходить по этому самому южному маршруту безопасно. Но не исключено, что Дональд Трамп потребует оплачивать дополнительные услуги по обеспечению безопасности прохода через Ормузский пролив», — рассказал он.