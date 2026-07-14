Премия по $4: Как Россия выиграет от «ормузских» пошлин США
Игорь Юшков раскрыл НСН, что Индия рискует остаться без своих поставщиков нефти с Ближнего Востока из-за Трампа, так что резко нарастит поставки из России.
Желание США взимать плату за проход по Ормузскому проливу противоречит конвенции ООН, однако, если они ухитрятся это ввести, то России это будет крайне выгодно. Об этом НСН рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Введение США пошлины за проход судов через Ормузский пролив в размере 20% от стоимости перевозимого товара вызовет подорожание транспортируемой через него нефти примерно на $16 за баррель. Об этом заявил глава консалтинговой фирмы Lipow Oil Associates Энди Липоу в эфире телеканала CNBC. О подобном желании глава США Дональд Трамп заявил 13 июля. Юшков раскрыл, как Штаты могут реализовать эту схему.
«Рано говорить про взимание какой‑то платы. Сейчас США договорились с Оманом, и вот как раз около его берегов, на юге Ормузского пролива, хотят проводить все торговые суда. Попутно, чтобы Иран не мог по ним бить, США наносят удары по всевозможным локаторам, которые позволяют Ирану увидеть суда. А во‑вторых — по военной инфраструктуре около Ормузского пролива. Таким образом, США хотят доказать собственникам судов, что проходить по этому самому южному маршруту безопасно. Но не исключено, что Дональд Трамп потребует оплачивать дополнительные услуги по обеспечению безопасности прохода через Ормузский пролив», — рассказал он.
При этом Юшков напомнил, что эта идея главы США противоречит международной конвенции.
«Эта идея противоречит Конвенции по морскому праву ООН. В конвенции сказано, что за проход через проливы деньги взимать нельзя. Конечно, американцы могут сказать, что это не за сам факт прохода, а за обеспечение безопасности. Но пока что мы видим, что мировой рынок не верит в то, что можно там безопасно проходить», — уточнил собеседник НСН.
Однако для России эта ситуация крайне выгодна, так как сейчас дисконты на российскую нефть станут меньше, как минимум.
«Я думаю, мы выиграем от этого. Наша нефть становится более востребованной. В Индии, например, в январе-феврале наша нефть торговалась со скидкой в $10 в спотах Индии. Потом, когда из-за Ормузского пролива начался ажиотажный спрос, наоборот, скидка сменилась премией в $2-4 на каждый баррель. У той же самой Индии мы — крупнейший поставщик. Получается, что она сейчас опять не будет полноценно получать нефть из стран Ближнего Востока и будет все больше покупать российскую. Поэтому нынешняя ситуация может привести к снижению дисконтов. В итоге мы, может быть, выйдем даже в премию», — рассказал он.
Ранее стало известно, что цена российской нефти Urals опустилась до $44,96 за баррель, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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