Росгвардия назвала количество изъятого оружия в Подмосковье
Обеспечение контроля за оборотом гражданского оружия — одно из приоритетных направлений работы правоохранительных органов в Московской области, сказал НСН Алексей Степанов.
Заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Московской области полковника полиции Алексей Степанов рассказал в пресс-центре НСН, что в первом полугодии 2026 года в регионе прошли масштабные проверки: выявлены тысячи нарушений, изъято и добровольно сдано значительное количество оружия.
«На территории Московской области зарегистрировано порядка 175 тысяч владельцев оружия. У них в пользовании находится порядка 350 тысяч единиц различного вида гражданского оружия. В первом полугодии 2026 года мы совместно с органами внутренних дел провели порядка 22,5 тысячи проверочных мероприятий. Было выявлено около 3,8 тысячи нарушений. Соответственно, всё это оружие было изъято. Кроме того, граждане добровольно отказались от 3,2 тысячи единиц оружия. Изъятое оружие передаётся на склад, где хранится до решения вопроса. Гражданин может забрать оружие, если оно было изъято за нарушение правил хранения или перерегистрации. При устранении нарушений оружие возвращается после соответствующей проверки. Если оружие признано непригодным, незаконно полученным либо владелец в установленный срок не устранил выявленные нарушения, оно может быть передано на уничтожение», — сказал собеседник НСН.
Ранее заместитель начальника Главного управления Росгвардии по городу Москве - начальник центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Александр Самойлов заявил НСН, что если человек совершает административное правонарушение, одно из наказаний за которое предусматривает административный арест, то лицензию на оружие злоумышленника могут аннулировать.
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