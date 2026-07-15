Консульство РФ выясняет детали задержания россиян в мечети Айя-София в Стамбуле

По данным СМИ, россиян задержали в мечети за чтение Библии. В генконсульстве причину произошедшего не назвали, отметив, что в настоящее граждане РФ находятся в депортационном центре.

«Решается вопрос об их возвращении на родину... Находимся в контакте с адвокатом задержанных, присяжным переводчиком и турецкими компетентными органами», - указали в генконсульстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что двое граждан России были задержаны в Камбодже за организацию крупного скам-центра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

