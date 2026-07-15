Россиянам назвали самую частую поломку из-за некачественного бензина

Он пояснил, что содержащиеся в таком топливе примеси и смолы образуют отложения, нарушают распыление и могут забить форсунки. В результате двигатель работает неровно и «троит», запуск мотора ухудшается, тяга снижается а расход топлива растёт.

По словам эксперта, также плохой бензин быстро загрязняет свечи зажигания. Кроме того, он может вывести из строя топливный насос и катализатор.

«В наиболее тяжелых случаях возможны детонация и ускоренный износ деталей цилиндро-поршневой группы», — заключил Ершов.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил «Радиоточке НСН», что заправлять автомобиль топливом неподходящего экологического стандарта можно лишь ограниченное время.

