Россиянам назвали самую частую поломку из-за некачественного бензина
Использование некачественного бензина, в первую очередь, вредит топливным форсункам. Об этом «Ленте.ру» заявил технический специалист ROSSKO Константин Ершов.
Он пояснил, что содержащиеся в таком топливе примеси и смолы образуют отложения, нарушают распыление и могут забить форсунки. В результате двигатель работает неровно и «троит», запуск мотора ухудшается, тяга снижается а расход топлива растёт.
По словам эксперта, также плохой бензин быстро загрязняет свечи зажигания. Кроме того, он может вывести из строя топливный насос и катализатор.
«В наиболее тяжелых случаях возможны детонация и ускоренный износ деталей цилиндро-поршневой группы», — заключил Ершов.
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил «Радиоточке НСН», что заправлять автомобиль топливом неподходящего экологического стандарта можно лишь ограниченное время.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Это нонсенс!»: Туроператоры поспорили о продаже путевок на маркетплейсе
- В планах США построить нефтепровод в обход Ормуза не нашли угроз для России
- Россиянам назвали самую частую поломку из-за некачественного бензина
- Удобный предлог: Почему США решились на новые удары по Ирану
- Новак: Крупные торговые сети необходимо снабжать топливом в приоритете
- Росгвардия рассказала, как отправить личное оружие на нужды СВО
- Трамп допустил завершение конфликта на Украине до конца своего президентского срока
- Росгвардия назвала количество изъятого оружия в Подмосковье
- «Отказы в 12% случаев»: Как можно улететь в Европу летом 2026
- Нужен культовый Крюгер: Что обеспечит успех новой версии «Кошмара на улице Вязов»