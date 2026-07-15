Росгвардия рассказала, как отправить личное оружие на нужды СВО
Если у гражданина есть исправное оружие, он может добровольно передать его для нужд СВО, сказал в пресс-центре НСН Алексей Степанов.
Жители региона активно участвуют в поддержке участников СВО: сдают исправное оружие и боеприпасы для нужд фронта, рассказал в пресс-центре НСН заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Московской области полковника полиции Алексей Степанов.
«С начала специальной военной операции оружие, которое подлежит уничтожению и пригодно для стрельбы, передаётся Министерству обороны, Росгвардии и иным структурам. Граждане могут сдать своё оружие для нужд СВО — для этого нужно обратиться по месту регистрации оружия в подразделение Росгвардии и подать соответствующее заявление. Оружие примут, если оно исправно, и передадут для использования в зоне СВО. Существуют также процедуры, позволяющие передать оружие в конкретную воинскую часть. В этом случае гражданин также подаёт заявление и предоставляет сведения о потребностях войсковой части. После этого ему выдают разрешение, с которым он может лично передать оружие командиру части. Такие случаи действительно бывали: например, приходил отец и рассказывал, что его сын ушёл на фронт, а в подразделении не хватает ружей. Мы помогаем в подобных ситуациях. Только за текущие полгода граждане сдали около тысячи единиц огнестрельного оружия и более трёх тысяч гладкоствольных патронов для нужд СВО», — сказал собеседник НСН.
Ранее Степанов рассказал в пресс-центре НСН, что в первом полугодии 2026 года в регионе прошли масштабные проверки: выявлены тысячи нарушений, изъято и добровольно сдано значительное количество оружия.
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