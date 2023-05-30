«Этническая чистка»: Сербский политолог про обострение в Косово

Цель НАТО – "прощупать почву" перед очередным захватом сербских территорий, заявил в эфире НСН политолог Стеван Гайич.

Научный сотрудник Института европейских исследований, сербский политолог Стеван Гайич в интервью НСН назвал целью НАТО в косовском конфликте этническую чистку сербского населения в Косово.

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Ситуация в Косово резко обострилась в понедельник, 29 мая. Силы контингента НАТО KFOR (международные силы под руководством НАТО) атаковали митингующих сербов. Пострадали 41 военнослужащий Североатлантического альянса и более 50 сербов. До этого тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров, избранных без их участия.

«Главная цель – очередная этническая чистка сербского населения в Косово. Посмотрим, что сейчас сделают НАТО. Если они хотят ситуацию деэскалировать, они это смогут сделать, угомонив своих вассалов. Мне кажется, что это было целенаправленная провокация. Идет какая-то гибридная война против Сербии. Все, что мы сейчас видим – результат десятилетней пораженческой политики Вучича, за что его ЕС награждали и говорили, что он соавтор мира и стабильности, большой реформатор, демократ и так далее», - разъяснил собеседник НСН.

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По его словам, НАТО является главным спонсором всего насилия, что развертывается в Косово.

«Сейчас просто произошел военный захват севера страны. Албанцы построили четыре нелегальные базы. Мы имеем дело с открытым насилием. Главный спонсор всего этого – НАТО. На видео столкновений видно, как местные жители в буквальном смысле защищали свои дома. Они очень хорошо дрались с НАТОвцами, причем голыми руками! По ним стреляли. Если НАТО хочет эскалации, то она будет неизбежна. Они прощупывают, как будет реагировать Сербия. Это тест», - отметил политолог.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обострение конфликта между Сербией и Косово говорит о том, что в центре Европы зреет «большой взрыв». Дипломат считает, что необходимо «геополитическое решение», которое обеспечивало бы «равную неделимую безопасность для всех государств» и лишило бы право НАТО доминировать в регионе, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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