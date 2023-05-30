«Этническая чистка»: Сербский политолог про обострение в Косово

Ситуация в Косово резко обострилась в понедельник, 29 мая. Силы контингента НАТО KFOR (международные силы под руководством НАТО) атаковали митингующих сербов. Пострадали 41 военнослужащий Североатлантического альянса и более 50 сербов. До этого тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров, избранных без их участия.

«Главная цель – очередная этническая чистка сербского населения в Косово. Посмотрим, что сейчас сделают НАТО. Если они хотят ситуацию деэскалировать, они это смогут сделать, угомонив своих вассалов. Мне кажется, что это было целенаправленная провокация. Идет какая-то гибридная война против Сербии. Все, что мы сейчас видим – результат десятилетней пораженческой политики Вучича, за что его ЕС награждали и говорили, что он соавтор мира и стабильности, большой реформатор, демократ и так далее», - разъяснил собеседник НСН.