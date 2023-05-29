Вучич назвал число пострадавших сербов в столкновениях в Косово
Президент Сербии Александр Вучич рассказал о пострадавших в ходе столкновений в Косово. Глава государства выступил с обращением к гражданам.
Вучич сообщил о 52 пострадавших сербах. Трое тяжело ранены.
«Включая Драгишу Галяка 50 лет, который ранен двумя пулями албанских спецназовцев», - заявил политик.
В понедельник силы контингента НАТО KFOR предприняли попытку разогнать демонстрации сербов у зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток на севере края Косово и Метохия.
В ходе столкновений пострадал 41 военнослужащий НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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