Вучич назвал число пострадавших сербов в столкновениях в Косово

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о пострадавших в ходе столкновений в Косово. Глава государства выступил с обращением к гражданам.

Косовский спецназ открыл огонь по толпе сербов

Вучич сообщил о 52 пострадавших сербах. Трое тяжело ранены.

«Включая Драгишу Галяка 50 лет, который ранен двумя пулями албанских спецназовцев», - заявил политик.

В понедельник силы контингента НАТО KFOR предприняли попытку разогнать демонстрации сербов у зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток на севере края Косово и Метохия.

В ходе столкновений пострадал 41 военнослужащий НАТО, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:НАТОКосовоСербия

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