Эстония заявила о намерении направить войска на Украину

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна рассматривает возможность отправки на Украину своих войск. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

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Чиновник добавил, что эстонские военнослужащие будут базироваться на западе Украины и выполнять «небоевые задачи».

Впрочем, отметил Певкур, окончательное решение еще не принято, поскольку Эстония не уверена в безопасности своих военных на украинской территории.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что совокупный объём помощи, которую с начала российской специальной военной операции получила Украина, составляет 242 млрд долларов.

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ФОТО: РИА Новости
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