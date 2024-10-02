Эстония заявила о намерении направить войска на Украину
Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна рассматривает возможность отправки на Украину своих войск. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Чиновник добавил, что эстонские военнослужащие будут базироваться на западе Украины и выполнять «небоевые задачи».
Впрочем, отметил Певкур, окончательное решение еще не принято, поскольку Эстония не уверена в безопасности своих военных на украинской территории.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что совокупный объём помощи, которую с начала российской специальной военной операции получила Украина, составляет 242 млрд долларов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru