Эстония заявила о намерении направить войска на Украину

Чиновник добавил, что эстонские военнослужащие будут базироваться на западе Украины и выполнять «небоевые задачи».

Впрочем, отметил Певкур, окончательное решение еще не принято, поскольку Эстония не уверена в безопасности своих военных на украинской территории.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что совокупный объём помощи, которую с начала российской специальной военной операции получила Украина, составляет 242 млрд долларов.

