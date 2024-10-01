Блинкен: Помощь Украине с начала СВО составила 242 млрд долларов

По его словам, Вашингтон предоставил Киеву помощь на 94 млрд долларов, ещё примерно 148 млрд долларов внесли «европейские, азиатские и другие партнёры».

«Глобальная коалиция, поддерживающая Украину, является самым ярким примером распределения бремени, который я видел в своей карьере», - отметил дипломат.

Он также добавил, что для повышения возможностей союзников США в Европе и Азии ещё потребуется значительная работа.

Ранее Блинкен заявил, что обновление ядерной доктрины России является безответственным шагом со стороны Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

