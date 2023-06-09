Эстония запретила въезд в страну патриарху Кириллу

Более 100 мероприятий пройдет в Москве по случаю Дня России Ключевые службы останутся доступны москвичам в праздничные выходные Начался приём заявок на конкурс «Московская реставрация» Московский онкологический форум пройдёт в Гостином дворе 15 – 17 июня МЧС предупредило о ливнях, грозе, граде и ветре в столичном регионе до 22 часов