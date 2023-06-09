Эстония запретила въезд в страну патриарху Кириллу

Эстония запретила въезд в страну Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, сообщил МИД страны.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ЭстонияПатриарх Кирилл

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