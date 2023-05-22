Патриарх Кирилл призвал молиться, чтобы Господь «вразумил начальствующих»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после богослужения в столичном храме Христа Спасителя в понедельник призвал молиться, чтобы Господь «вразумил начальствующих, даровал силу воинам» и прекратил междоусобную брань, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».