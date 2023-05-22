Патриарх Кирилл призвал молиться, чтобы Господь «вразумил начальствующих»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после богослужения в столичном храме Христа Спасителя в понедельник призвал молиться, чтобы Господь «вразумил начальствующих, даровал силу воинам» и прекратил междоусобную брань, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

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Ранее сегодня СМИ сообщили, что автомобиль «Аурус», закрепленный за Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, попал в аварию в центре Москвы. В РПЦ эту информацию опровергли, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Патриарх Кирилл

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