Эстония депортировала организатора акций «Бессмертного полка»

Чаулин уехал из Эстонии вечером 14 февраля. В местной полиции заявили, что активист покинул страну добровольно.

При этом в службе безопасности отметили, что Чаулин «долгое время активно распространял враждебную пропаганду Российской Федерации.

Сам Чаулин, по его словам, на сегодняшний день находится в России. В интервью радиостанции он подтвердил депортацию из Эстонии.

«Вызвали в полицию под предлогом отдать мне портреты «Бессмертного полка». Мне предъявили обвинения на 30-ти страницах, забрали телефон, документы и выслали. Как был в рабочей форме, так меня и депортировали. Даже не дали возможности позвонить адвокату», - сказал Чаулин.

Ранее в разговоре с НСН журналист из Эстонии Олег Беседин рассказал о процветании русофобии и экономических проблемах в стране.