Эстония депортировала организатора акций «Бессмертного полка»
Эстонская полиция аннулировала долгосрочный вид на жительство организатора акций «Бессмертного полка» в стране Сергея Чаулина и депортировала его из страны. Об этом сообщает местное радио ERR.
Чаулин уехал из Эстонии вечером 14 февраля. В местной полиции заявили, что активист покинул страну добровольно.
При этом в службе безопасности отметили, что Чаулин «долгое время активно распространял враждебную пропаганду Российской Федерации.
Сам Чаулин, по его словам, на сегодняшний день находится в России. В интервью радиостанции он подтвердил депортацию из Эстонии.
«Вызвали в полицию под предлогом отдать мне портреты «Бессмертного полка». Мне предъявили обвинения на 30-ти страницах, забрали телефон, документы и выслали. Как был в рабочей форме, так меня и депортировали. Даже не дали возможности позвонить адвокату», - сказал Чаулин.
Ранее в разговоре с НСН журналист из Эстонии Олег Беседин рассказал о процветании русофобии и экономических проблемах в стране.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+13 436 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+12 071 / сут.
- Джефф Монсон сравнил Россию и США
- В Ростове и Краснодаре отменили концерты Александра Реввы
- Песков: час, запланированный телеканалами на послание Путина - формальность
- Журналист обвинил СМИ в страхе писать о подрыве «Северных потоков»
- Депутаты денонсировали соглашение с Латвией об избежании двойного налогообложения
- В Госдуме предложили увеличить штрафы за курение на транспорте
- СМИ: россиянам предсказали дефицит турецкой одежды
- Российские ученые нашли способ предсказывать место землетрясения
- Столтенберг назвал неизменной позицию НАТО по Украине
- Кадыров призвал не разглашать количество погибших в зоне СВО российских военных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru