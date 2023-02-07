Президент Эстонии отозвал с должности посла страны в России
Президент Эстонии Алар Карис отозвал с должности посла республики в России Маргуса Лайдре. Об этом сообщает портал гостелерадио страны ERR.
Отмечается, что Карис подписал соответствующий указ 6 февраля.
В январе Россия анонсировала понижение уровня дипломатических отношений с Эстонией. Москва приняла такое решение в качестве ответной меры на сокращение численности посольства РФ в Таллине, отмечает «Свободная пресса».
Лайдре предписали покинуть Россию до 7 февраля, в те же сроки российский посол в Эстонии Владимир Липаев должен уехать из Таллина. При этом в эстонском МИД заявляли, что не планируют закрывать посольство республики в России, напоминает RT.
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