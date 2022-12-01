Швейцария заморозила российские активы почти $8 млрд
Власти Швейцарии обнародовали общую сумму замороженных в стране российских активов на 25 ноября 2022 года, которая равняется 7,5 млрд франков (приблизительно $7,94 млрд), сообщает РИА Новости.
При этом, как уточняется на сайте минэкономики страны, сумма замороженных российских активов приводится без учета стоимости 15 объектов недвижимости, расположенных в Швейцарии, и также временно замороженных правительством страны.
Кроме того, министерством приводятся данные о сумме на депозитах, которые были задекларированы российскими юридическими и физическими лицами, общим объемом более 46,1 млрд франков (около $48,8 млрд).
Ранее глава Еврокомиссии предложила создать структуру для управления российскими активами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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