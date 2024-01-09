Эстония будет направлять Украине 0,25% ВВП на военные нужды
Эстония будет направлять Украине помощь в размере 0,25% от своего ВВП в следующие четыре года. Об этом заявила премьер-министр республики Кая Каллас, передает портал ERR.
«Эстония выделит 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет», — указала глава правительства.
Как отметила Каллас, с 2022 года Эстония предоставила Киеву военную помощь на сумму около 500 млн евро. В будущем республика намерена ежегодно выделять на восстановление Украины по 14 млн евро.
Между тем в Минобороны России подсчитали, что военную помощь Киеву оказывают 54 страны, которые потратили на это свыше $203 млрд, пишет RT.
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