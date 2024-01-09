Эстония будет направлять Украине 0,25% ВВП на военные нужды

«Эстония выделит 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет», — указала глава правительства.

Как отметила Каллас, с 2022 года Эстония предоставила Киеву военную помощь на сумму около 500 млн евро. В будущем республика намерена ежегодно выделять на восстановление Украины по 14 млн евро.

Между тем в Минобороны России подсчитали, что военную помощь Киеву оказывают 54 страны, которые потратили на это свыше $203 млрд, пишет RT.

