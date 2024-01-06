Дания перенесла на полгода передачу Украине истребителей F-16
Дания отложила отправку первых истребителей F-16 Украине на полгода. Об этом сообщила газета Berlingske со ссылкой на Министерство обороны страны.
«По нынешнему графику передача, как ожидается, будет иметь место во втором квартале 2024 года», — уточняется в материале.
Журналисты напомнили, что первоначально власти Дании планировали поставить военные самолеты Киеву к Новому году.
Ранее представитель украинских Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что военные летчики Украины будут учиться управлению F-16 в Дании 4-6 месяцев, а в Великобритании - 1-2 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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