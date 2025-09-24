Умерла актриса Клаудия Кардинале
Итальянская актриса Клаудия Кардинале умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщает Corriere della Sera.
Как отметил агент артистки Лоран Самри сообщил, Кардинале ушла из жизни в окружении детей в Немуре близ Парижа, где актриса жила в последние годы.
Агентство назвало Кардинале последней из итальянских звезд «золотых лет кино».
Клаудия Кардинале (Клод Жозефин Роз Кардинале) родилась в 1938 году в Тунисе. Артистка дебютировала в кино в 1958 году в эпизодической роли в картине Марио Моничелли «Обычные незнакомцы». Всего в фильмографии Кардинале более ста проектов, в том числе «8 с половиной» режиссера Федерико Феллини, «Рокко и его братья» Лукино Висконти,«Однажды на Диком Западе» Серджо Леоне. Последней киноработой Кардинале была картина Эллы Лемхаген «Римские свидания» в 2015 году.
Ранее в возрасте 89 лет умер американский актер Роберт Редфорд, пишет Ura.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru