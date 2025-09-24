Православный мессенджер «Зосима» стал доступен в Google Play
24 сентября 202508:38
Православный мессенджер «Зосима» доступен для скачивания в магазине приложений Google Play.
«Зосима - пространство общения и духовного единения», - указано в описании сервиса.
Мессенджер был скачан более 500 раз.
Ранее президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов рассказал, что в России запустят православный мессенджер «Зосима». Он создавался для обмена информацией о храмах в проекте «Спаси и сохрани», пишет 360.ru. Позднее Агапов сообщил, что сервис станет доступен всем желающим с 30 октября.
